Клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 2.36 млрд. фунтов на трансферы за лето

В летнее трансферное окно 2023 года клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 2.36 млрд. фунтов на новых игроков.

Суммарные траты 20 клубов высшего английского дивизиона в трансферное окно, которое накануне закрылось, на 440 млн. фунтов превзошли предыдущий рекорд — 1.92 млрд. фунтов, потраченные летом 2022.



Только в заключительный день окна клубы Премьер-Лиги потратили 255 млн. фунтов, и это более чем вдвое превосходит те 120 млн. фунтов, которые были израсходованы год назад.



Это означает, что сезон 2023/24 уже является вторым по расходам клубов Премьер-Лиги на трансферы после 2.73 млрд. фунтов в прошлой кампании — и впереди еще январское окно.



Как отмечает BBC, на Премьер-Лигу пришлось 48% трат топ-5 европейских лиг.



Представители Премьер-Лиги получили от зарубежных клубов рекордные 550 млн. фунтов в качестве платежей по трансферам — в два с лишним раза больше предыдущего достижения в 210 млн. фунтов (лето-2022).



Из топ-5 европейских лиг только клубы Премьер-Лиги и Ла Лиги потратили на трансферы больше, чем получили.



В Премьер-Лиге было совершено 13 трансферов стоимостью 50 млн. фунтов или дороже, и это больше, чем за два предыдущих летних окна вместе взятых.



Самыми крупными приобретениями клубов Премьер-Лиги этим летом стали Мойсес Кайседо, сменивший "Брайтон" на "Челси" за 115 млн. фунтов, и Деклан Райс, купленный "Арсеналом" у "Вест Хэма" за 105 млн. фунтов.



Наибольший вклад в обновление рекордов сделал "Челси", заплативший свыше 380 млн. фунтов за 10 новых игроков. Это самая крупная трата какого-либо клуба в мире за одно трансферное окно, перекрывшая израсходованные "Реалом" 292 млн. фунтов в 2019.



Отдельно стоит отметить лигу Саудовской Аравии. Саудиты пока что потратили 690.55 млн. фунтов, включая 245 млн. фунтов на игроков из Премьер-Лиги.