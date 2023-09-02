Босс "Баварии" объяснил продажу Гравенберха в "Ливерпуль"

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен заявил, что полузащитник Райан Гравенберх сам попросил отпустить его в "Ливерпуль".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Гравенберха у "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.



Изначально "Бавария" не собиралась отказываться от игрока, купленного у "Аякса" только год назад, однако 21-летний голландец настоял на своем трансфере.



"Мы бы хотели выразить свою искреннюю благодарность Райану Гравенберху за ту успешную работу, что мы проделали вместе. Команда — это не только стартовый состав, и Райан сыграл важную роль в завоевании нами титула".



"Он подошел к нам и выразил желание получать больше стабильного игрового времени, поэтому мы вместе с ним решились на этот трансфер. Мы желаем ему всего наилучшего в "Ливерпуле", — цитирует Дрезена официальный веб-сайт "Баварии".