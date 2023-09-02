Босс "Баварии" объяснил продажу Гравенберха в "Ливерпуль"

Райан Гравенберх Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен заявил, что полузащитник Райан Гравенберх сам попросил отпустить его в "Ливерпуль".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Гравенберха у "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.

Изначально "Бавария" не собиралась отказываться от игрока, купленного у "Аякса" только год назад, однако 21-летний голландец настоял на своем трансфере.

"Мы бы хотели выразить свою искреннюю благодарность Райану Гравенберху за ту успешную работу, что мы проделали вместе. Команда — это не только стартовый состав, и Райан сыграл важную роль в завоевании нами титула".

"Он подошел к нам и выразил желание получать больше стабильного игрового времени, поэтому мы вместе с ним решились на этот трансфер. Мы желаем ему всего наилучшего в "Ливерпуле", — цитирует Дрезена официальный веб-сайт "Баварии".


Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 17:00

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  1. electric 02.09.2023 17:43 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. suddenly 02.09.2023 17:17 # suddenly
    Купили за 18,5 млн, через год продали за 40 млн.

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