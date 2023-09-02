Галлас считает, что Мудрик должен винить своего агента в провальном трансфере

Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас считает, что вингер Михаил Мудрик должен винить своего агента насчет перехода к "синим".

Мудрик до сих пор не проявил себя после перехода из "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов в январе. В новом сезоне Михаил пока не имел полноценных шансов, лишь отметившись двумя появлениями на замену.



Галлас по-прежнему убежден, что Мудрик ошибся с выбором клуба. Вильям предполагает, что 22-летнего украинца подвел его агент.



"Еще в прошлом сезоне я сказал, что Мудрик пожалеет о своем переходе в "Челси", потому что, как я думаю, "Арсенал" был тем клубом, где бы он раскрылся. Я знаю, был ли это его выбор, выбор его агента или, возможно, выбор "Шахтера".



"Я видел его в начале сезона, и он выглядел хорошо. Я думал, он проведет отличный сезон, но я не знаю, что случилось, почему он всегда на скамейке запасных и не получает шансов".



"Я сочувствую игрокам, когда они оказываются в такой ситуации. Прямо сейчас, когда мы говорим о Мудрике, мы понимаем, что решение его агента насчет "Челси" не было правильным".



"Большинство игроков, которые переходили в "Челси" раньше, были готовы играть, а если им и было сложно поначалу, они хорошо адаптировались. Это говорит о том, что люди, которые работали над приглашением этих игроков, знали, что делают. Прямо сейчас это немного по-другому", — цитирует Галласа Football.London.