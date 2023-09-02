Президент "Лацио" обвинил МЮ в сорвавшемся трансфере Гринвуда
Президент "Лацио" Клаудио Лотито обвинил "Манчестер Юнайтед" в сорвавшемся трансфере нападающего Мейсона Гринвуда.
Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда в аренду в испанский "Хетафе", который взял на себя лишь небольшую часть зарплаты Мейсона в 75,000 фунтов в неделю.
В день трансферного дедлайна "Юнайтед" также вел переговоры с "Лацио", и именно римский клуб, если верить Лотито, был предпочтительным направлением 21-летнего англичанина.
"Я пытался до последней минуты. Они ("Юнайтед") не поставили подпись со своей стороны вовремя. Он хотел перейти в "Лацио", — цитирует Лотито Daily Mail.
02.09.2023 15:00
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