Президент "Лацио" обвинил МЮ в сорвавшемся трансфере Гринвуда

Президент "Лацио" Клаудио Лотито обвинил "Манчестер Юнайтед" в сорвавшемся трансфере нападающего Мейсона Гринвуда.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда в аренду в испанский "Хетафе", который взял на себя лишь небольшую часть зарплаты Мейсона в 75,000 фунтов в неделю.



В день трансферного дедлайна "Юнайтед" также вел переговоры с "Лацио", и именно римский клуб, если верить Лотито, был предпочтительным направлением 21-летнего англичанина.



"Я пытался до последней минуты. Они ("Юнайтед") не поставили подпись со своей стороны вовремя. Он хотел перейти в "Лацио", — цитирует Лотито Daily Mail.