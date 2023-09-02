Тен Хаг предвкушает "битву" с "Арсеналом"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда находится в предвкушении "битвы" с "Арсеналом".

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" предстоит пока что самое серьезное испытание в стартовавшем сезоне, потому что подопечных Тен Хага ждет выезд к "Арсеналу".

Прежде всего Тен Хаг ожидает от матча на "Эмирейтс" захватывающего футбола, надеясь, что его команда не ударит в грязь лицом.

"Это один из крупнейших матчей в Премьер-Лиге, и мы, конечно, по-настоящему предвкушаем эту битву. Это всегда интересные матчи, напряженные матчи".

"Думаю, это противостояние двух команд, которые по-настоящему играют в атакующий футбол, с правильными намерениями, как я бы выразился".

"Аудитория всегда является большим победителем этого матча, поэтому мы в предвкушении", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 696



Поиск: