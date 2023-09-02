Почеттино предупредил, что могут уйти годы, прежде чем потраченный 1 млрд. фунтов принесет плоды

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино предупредил, что могут уйти годы, прежде чем огромные инвестиции его клуба в состав принесут плоды.

С мая 2022, когда Тодд Бели с партнерами приобрели "Челси", инвестиции "синих" в укрепление состава превысили 1 миллиард фунтов.



В течение этого времени "Челси" дважды обновил трансферный рекорд всей Премьер-Лиги, однако "синие" предпочитают тратиться на молодых и перспективных игроков, которым нужно время.



"Проблема в том, что мы инвестируем сегодня, но пожинать плоды, возможно, будем через несколько лет".



"Я просто должен сделать так, что все еще буду здесь к тому времени. Потому что, при всех жертвах и стараниях, которые я совершаю сегодня, я все еще хочу быть здесь, когда будут происходить хорошие вещи. Потому что мы обладаем талантливыми игроками, и это лишь вопрос времени, прежде чем они начнут проявлять себя".



"Сейчас это тяжело. Да, мы тратим деньги, но это не дает быстрых результатов. Это всегда процесс. Я просто надеюсь быть здесь. Это не так: "У нас есть все, мы так счастливы, мы в мире Диснея, потому что клуб потратил 1 миллиард".



"Здесь у нас удивительный проект, у нас очень молодой состав и талантливые игроки, но теперь нам нужно найти способ проявлять себя, потому что соперничать с большими командами сложно", — цитирует Почеттино Daily Mail.