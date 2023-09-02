Агбонлахор призвал Антони брать пример с Гордона
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор призвал вингера "Манчестер Юнайтед" Антони брать пример с Энтони Гордона из "Ньюкасла".
Антони весьма неубедительно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов.
На старте новой кампании к Антони также есть большие вопросы, и Агбонлахору кажется, что 23-летнему бразильцу нужно быть агрессивнее и непредсказуемее в своей игре, как это удалось Гордону в недавнем матче против "Ливерпуля".
"Посмотрите, как Гордон из "Ньюкасла" идет в атаку на крайних защитников. Именно так и нужно играть. Ты должен совмещать смещения на фланг и в центр, атаковать крайних защитников, используя свою скорость".
"Он (Антони) этого не делает. Он молодой игрок, и ты желаешь ему успехов", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
02.09.2023 12:00
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Последние комментарии:
Какахи...
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Акбонлохор в свои то игровые года, особо ничего не показал. Носился по флангу да, смещался. Но обычный НоуНейм
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Абсолютно бесполезный трансфер за какие-то баснословные деньги. Ощущение, что он почти никогда не знает что делать с мячом.
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