Агбонлахор призвал Антони брать пример с Гордона

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор призвал вингера "Манчестер Юнайтед" Антони брать пример с Энтони Гордона из "Ньюкасла".

Антони весьма неубедительно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов.



На старте новой кампании к Антони также есть большие вопросы, и Агбонлахору кажется, что 23-летнему бразильцу нужно быть агрессивнее и непредсказуемее в своей игре, как это удалось Гордону в недавнем матче против "Ливерпуля".



"Посмотрите, как Гордон из "Ньюкасла" идет в атаку на крайних защитников. Именно так и нужно играть. Ты должен совмещать смещения на фланг и в центр, атаковать крайних защитников, используя свою скорость".



"Он (Антони) этого не делает. Он молодой игрок, и ты желаешь ему успехов", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.