Агбонлахор призвал Антони брать пример с Гордона

Антони Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор призвал вингера "Манчестер Юнайтед" Антони брать пример с Энтони Гордона из "Ньюкасла".

Антони весьма неубедительно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов.

На старте новой кампании к Антони также есть большие вопросы, и Агбонлахору кажется, что 23-летнему бразильцу нужно быть агрессивнее и непредсказуемее в своей игре, как это удалось Гордону в недавнем матче против "Ливерпуля".

"Посмотрите, как Гордон из "Ньюкасла" идет в атаку на крайних защитников. Именно так и нужно играть. Ты должен совмещать смещения на фланг и в центр, атаковать крайних защитников, используя свою скорость".

"Он (Антони) этого не делает. Он молодой игрок, и ты желаешь ему успехов", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Антони, Гордон, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 12:00

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  1. kukuruzko 02.09.2023 12:55 # kukuruzko
    Какахи...

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  2. mankunyanec 02.09.2023 12:13 # mankunyanec
    Акбонлохор в свои то игровые года, особо ничего не показал. Носился по флангу да, смещался. Но обычный НоуНейм

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  3. empry 02.09.2023 12:03 # empry
    Абсолютно бесполезный трансфер за какие-то баснословные деньги. Ощущение, что он почти никогда не знает что делать с мячом.

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