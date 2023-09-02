Почеттино: "Палмеру требуется время"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал проявить терпение к вингеру Коулу Палмеру.

Накануне "Челси" приобрел Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов. Внушительная сумма трансфера говорит, что "синие" возлагают большие надежды на Коула.



Однако за свою карьеру 21-летний Палмер отметился лишь тремя выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, поэтому Почеттино готов быть терпеливым с Коулом.



"Нам нужно быть осторожными с этими молодыми парнями, потому что им требуется время освоиться. Он из Манчестера, и он переезжает в Лондон".



"Лондон — другой город. Это другой клуб, другая культура. Перед тем, как он начнет проявлять себя, ему нужно привыкнуть и почувствовать, что он на своем месте".



"Мы не собираемся подвергать его давлению, требуя проявлять себя. Ему нужно чувствовать себя счастливым, быть спокойным и найти свое место в этой команде", — цитирует Почеттино Evening Standard.