Каррагер советует "Ливерпулю" продать Салаха за 200 млн. фунтов

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" должны отпустить нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию за 200 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" отклонил предложение саудовского "Аль-Иттихада" в 150 млн. фунтов о покупке Салаха.



Трансферное окно в саудовском первенстве открыто до 7 сентября, и Sky Sports утверждает, что "Аль-Иттихад" может улучшить свое предложение по 31-летнему египтянину до 200 млн. фунтов. По мнению Каррагера, от таких денег "Ливерпулю" не стоит отказываться.



"Если посмотреть, то Харри Кейн ушел за 100 миллионов фунтов, и он на год или два моложе, но от его контракта с "Тоттенхэмом" оставался только год. У Салаха остается два года, и он по-настоящему хорошо ухаживает за собой. Если "Ливерпулю" суждено продать его сейчас, они потребуют не столько, сколько он стоит. Они потребуют больше".



"Без саудовского рынка он бы не стоил 150 миллионов фунтов. Наверное, его цена была бы ближе к 100 миллионам фунтов. Но почему саудиты обратились так поздно? Если они так сильно его хотят и готовы на него потратиться, то почему они не попытались купить его шесть месяцев назад?"



"Это зависит от "Ливерпуля" и от самого Салаха. Возможно, он не захочет уходить. Думаю, даже для болельщиков, которые любят его и не хотят его терять, есть определенный рубеж, когда они не смогут отказаться. Это была бы сумма в 200 миллионов фунтов", — цитирует Каррагера Daily Mirror.