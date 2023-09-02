4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 сентября, шестью поединками продолжится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 14:30



"Шеффилд Юнайтед" проиграл все три первых матча нового сезона Премьер-Лиги. "Эвертон" тоже стартовал с трех поражений подряд, но при этом еще и не забил ни одного гола. "Ириски" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "клинкам" в рамках чемпионата (2 победы, 2 ничьи).



За "Шеффилд Юнайтед" может дебютировать арендованный у "Лестера" защитник Люк Томас. Макс Лоу и Бен Осборн задержатся в лазарете.



Свой первый матч за "Эвертон" в Премьер-Лиге может сыграть нападающий Бету. Доминик Калверт-Левин избежал операции на лице. Дуайту Макнилу предстоит фитнес-тест. Виталий Миколенко едва ли будет доступен в субботу.



БРЕНТФОРД — БОРНМУТ 18:00



"Борнмут" потерпел лишь одно поражение в 17 последних домашних матчах в Премьер-Лиге — 1:2 от "Ньюкасла" в апреле. "Борнмут" набрал только одно очко в семи последних поединках чемпионата. "Вишенки" могут похвастать лишь одной победой в 15 последних выездах к "пчелам" — 0:2 в октябре 2005 в рамках третьего дивизиона.



У полузащитника "Брентфорда" Миккеля Дамсгора проблемы с приводящей мышцей бедра. Джош Дасилва, Шендон Баптист и Айвен Тоуни также вне игры.



"Борнмуту" предстоит оценить состояние Адама Смита и Маркуса Тавернье. Тайлер Адамс, Райан Фредерикс, Эмилиано Маркондес, Данго Уаттара и Алекс Скотт точно не сыграют.



БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 18:00



Пока что "Бернли" выставляет самый молодой стартовый состав в этом сезоне Премьер-Лиги — 23 года и 273 дня в среднем. "Тоттенхэм" забивал в каждом из 15 последних домашних матчей чемпионата. "Бордовые" выиграли только три из 16 последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге, причем все три — на "Терф Мур".



"Бернли" устроит фитнес-тест для Витиньо и Аарона Рэмси. Хьяльмар Экдаль, Йордан Байер, Дарко Чурлинов, Майкл Обафеми и Анасс Зарури травмированы.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон решил свои проблемы с лодыжкой, но Джовани Ло Чельсо остается под вопросом. Родриго Бентанкур, Брайан Хиль и Райан Сессеньон продолжают лечиться.



ЧЕЛСИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В прошлый уикенд "Челси" разгромил "Лутон" со счетом 3:0, сохранив свои ворота на замке впервые в 12 последних матчах Премьер-Лиги. "Ноттингем Форест" выиграл лишь один из 21 последнего выездного поединка в чемпионате после своего повышения в классе летом 2022."Синие" не потерпели ни одного поражения в девяти последних встречах с "лесниками" во всех соревнованиях.



Вингер "Челси" Михаил Мудрик восстановился после небольшой травмы, но Трево Чалоба, Весле Фофана, Рис Джеймс, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку остаются в лазарете.



"Форест" будет лишен Ореля Мангаля и Скотта Маккенны. Андрей Сантос не сыграет из-за условий своей аренды. Джо Уорралл доступен после дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 2023 году "Манчестер Сити" одержал 17 домашних побед подряд с учетом всех соревнований с общим счетом 55:7. "Фулхэм" выиграл только два из 28 последнего поединка против действующего чемпиона в рамках высшего дивизиона. "Дачники" не знают побед уже 20 встреч с "горожанами" кряду — с выигрыша 1:3 на "Этихад" в апреле 2009.



"Сити" может устроить дебют Жереми Доку, но готовность Матеуша Нунеша под вопросом. Мануэль Аканджи и Фил Фоден решили свои проблемы со здоровьем.



После дисквалификаций к игре за "Фулхэм" готовы вернуться Калвин Бэсси и Тим Рис. Тимоти Кастань может дебютировать за свой новый клуб. Виллиан и Саша Лукич пока не в форме.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 19:30



В прошлый уикенд "Брайтон" потерпел свое первое поражение в новом сезоне — 3:1 от "Вест Хэма", хотя владел мячом 81 процент времени. "Ньюкасл" пропускал в каждом из 10 последних выездных матчей в Премьер-Лиге. "Сороки" не выиграли ни одной из девяти первых встреч с "чайками" в Премьер-Лиге, но сейчас не знают поражений уже три кряду.



У нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека небольшое повреждение мышечного характера, поэтому он составит компанию Хулио Энсисо в лазарете. Арендованный у "Барселоны" Ансу Фати недоступен.



"Ньюкаслу" нужно оценить состояние Свена Ботмана и Жоэлинтона. Эмиль Крафт и Джо Уиллок шансов сыграть не имеют.