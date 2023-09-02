Клопп: "Гравенберх — исключительный талант"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал приобретение полузащитника Райана Гравенберха у "Баварии".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" купил Гравенберха у "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.



Клопп убежден, что стилю "Ливерпуля" Гравенберх подходит больше, чем "Баварии". Юрген ожидает, что 21-летний голландец значительно прибавит.



"Я по-настоящему рад заполучить его, потому что он исключительный талант. Каждый знает это. Ему 21, и он уже сыграл свыше 100 матчей за "Аякс". Я бы даже не сказал, что прошлый сезон в "Баварии" был сложным для него, потому что для его возраста это совершенно нормально. Он попал в команду мирового уровня и все равно получал минуты".



"Но, как сказал Томас Тухель сегодня на пресс-конференции в Мюнхене, его позиция, на которой он лучше всего, не совсем присутствует в их игровой системе. У нас она есть, и это хорошо. Нам предстоит сыграть много матчей. Мы еще посмотрим, сколько времени ему потребуется, потому что я не знаю. Нам предстоит оценить его состояние. Но он полностью провел предсезонный период, и это хорошо".



"С медицинской точки зрения кажется, что он в полном порядке. Это все позитивные моменты. К сожалению, сейчас будет международный перерыв, и мы не сможем напрямую работать вместе. Кажется, он уезжает в молодежную сборную Голландии U-21. Но когда он вернется, мы приступим. Я очень взволнован насчет этого. Он умный парень, и я довольно быстро это осознал, когда поговорил с ним. Ему нравится здесь, и это тоже хорошая вещь".



"Он пришел в мой кабинет со своей подружкой, и она тоже очень милая. Хорошая пара. Очень открытые люди. Это все, в чем ты нуждаешься. Райан знает, что ему нужно прибавить, но в 21 год было бы безумием не понимать этого. Он суперталантлив, он может тащить мяч, он может играть от штрафной до штрафной".



"У него хорошее видение поля и хороший пас. Я по-настоящему взволнован. Он подходит для нашей команды. Как я уже говорил, у нас была одна из самых успешных полузащит в истории этого клуба, и составить ее заново — это большой вызов, но мне нравится это. Когда я смотрю сейчас на команду, то вижу хорошую футбольную команду, честно".



"Ты можешь купить опытных игроков, но вам нужен опыт совместных выступлений, и мы займемся этим. Все хорошо. Мы купили действительно хорошего игрока, и теперь давайте поможем ему играть в свою лучшую игру", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.