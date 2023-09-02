"Форест" закрыл летнюю трансферную кампанию покупкой Омобамиделе

Восьмым и заключительным приобретением "Ноттингем Форест" в заключительный день летнего трансферного окна стал центральный защитник "Норвича" Эндрю Омобамиделе.

Омобамиделе обошелся "Форест" в 20 миллионов фунтов, заключив с "лесниками" контракт до июня 2028.



Омобамиделе является продуктом академии "Норвича", дебютировав за первую команду "канареек" в январе 2021.



Всего Омобамиделе сыграл 55 матчей за "Норвич" во всех соревнованиях, забив два гола. В апреле 2023 Эндрю стал самым молодым капитаном в истории клуба с "Кэрроу Роуд" — на тот момент ему было 20 лет.



Помимо 21-летнего защитника сборной Ирландии, в день трансферного дедлайна "Форест" также подписал Мурильо, Нуну Тавареша, Николаса Домингеса, Каллума Хадсон-Одои, Одиссеаса Влаходимоса, Ибраима Сангаре и Дивока Ориги.