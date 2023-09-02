Ивоби сменил "Эвертон" на "Фулхэм"

"Фулхэм" приобрел полузащитника "Эвертона" Алекса Ивоби. Трансфер оценивается в 22 миллиона фунтов.

Ивоби заключил с "Фулхэмом" контракт до 2028 года, воссоединившись в лондонском клубе со своим бывшим наставником по "Эвертону" Марку Силвой.



Ивоби выступал за "Эвертон" после своего перехода из родного "Арсенала" летом 2019. Всего 27-летний нигериец сыграл 140 матчей за "ирисок", забив девять голов.



"Я в восторге, мне просто не терпится начать. Я предвкушаю начало своего приключения здесь".



"Марку Силва поговорил со мной об амбициях клуба, и я в деле. Надеюсь, я смогу кое-что добавить клубу", — сообщил Ивоби FFCtv.