"Борнмут" арендовал Луиса Синистерру

В заключительный день летнего трансферного окна "Борнмут" арендовал вингера "Лидса" Луиса Синистерру.

"Борнмут" также получил опцию выкупа Синистерры в конце сезона. При этом нападающий Джейдон Энтони отправился в противоположном направлении, также на правах аренды.



Таким образом, 24-летний игрок сборной Колумбии стал восьмым новичком "Борнмута" в это трансферное окно, воссоединившись у "вишенок" с полузащитником Тайлером Адамсом, который был приобретен у "Лидса" на прошлой неделе.



После своего перехода из "Фейеноорда" летом 2022 Синистерра сыграл 27 матчей за "Лидс", забив восемь голов.