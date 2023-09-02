"Форест" подписал Влаходимоса, Сангаре и Ориги

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ноттингем Форест" успел подписать голкипера "Бенфики" Одиссеаса Влаходимоса, полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре и нападающего "Милана" Дивока Ориги.

Влаходимос и Сангаре заключили с "Форест" контракты на четыре и пять лет, соответственно.



Трансфер 29-летнего грека, которому на "Сити Граунд" отводится роль дублера Мэтта Тернера, оценивается в 7.7 млн. фунтов, тогда как ради 25-летнего ивуарийца "лесникам" пришлось раскошелиться на 30 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Влаходимос помог "Бенфике" завоевать титул португальского первенства, сохранив свои ворота на замке 21 раз в 34 матчах.



Что касается Сангаре, то он сыграл 45 матчей за ПСВ в прошлом сезоне с учетом всех соревнований и помог команде из Эйндховена занять второе место в Эредивизии.



28-летний Ориги присоединился к "Форест" только на правах аренды, вернувшись Англию спустя год после отъезда из "Ливерпуля" в Италию свободным агентом.



За плечами у бельгийского нападающего опыт 175 матчей, сыгранных за "Ливерпуль" в течение восьми лет.