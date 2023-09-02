"Бернли" подписал Майка Тресора

"Бернли" взял в аренду до конца сезона 2023/24 атакующего полузащитника "Генка" Майка Тресора.

Тресор стал 13-м новичком команды Венсана Компани в это трансферное окно.



24-летний бельгиец начинал свою карьеру на родине в "Андерлехте", откуда затем отправился в Голландию, где поиграл за НЕК и "Виллем II".



Летом 2021 Тресор вернулся в Бельгию, присоединившись к "Генку", за который он в итоге сыграл чуть менее 100 матчей. В прошлом сезоне Майк забил восемь голов.