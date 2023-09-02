"Хетафе" приютил Мейсона Гринвуда

Клуб испанской Ла Лиги взял в аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

Еще 21 августа "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на то, что с Мейсона были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Интрига насчет того, на каких условиях Гринвуд покинет "Юнайтед" сохранялась до самого конца, но в итоге "красные дьяволы" так и не стали разрывать рассчитанный до 2025 года контракт с Мейсоном.



21-летний англичанин лишь был отправлен в аренду, причем "Юнайтед" не будет брать с "Хетафе" арендной платы.



Добавим, последний раз Гринвуд сыграл за "Юнайтед" в январе 2022. Всего на счету Мейсона 129 матчей за родной клуб, в которых он забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.