"Хетафе" приютил Мейсона Гринвуда
Клуб испанской Ла Лиги взял в аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
Еще 21 августа "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на то, что с Мейсона были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.
Интрига насчет того, на каких условиях Гринвуд покинет "Юнайтед" сохранялась до самого конца, но в итоге "красные дьяволы" так и не стали разрывать рассчитанный до 2025 года контракт с Мейсоном.
21-летний англичанин лишь был отправлен в аренду, причем "Юнайтед" не будет брать с "Хетафе" арендной платы.
Добавим, последний раз Гринвуд сыграл за "Юнайтед" в январе 2022. Всего на счету Мейсона 129 матчей за родной клуб, в которых он забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.
02.09.2023 01:25
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
рад за Гринвуда, теперь буду посматривать ла Лигу). а зп ему тоже МЮ платить будет?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий