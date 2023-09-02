"Хетафе" приютил Мейсона Гринвуда

Мейсон Гринвуд Клуб испанской Ла Лиги взял в аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

Еще 21 августа "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на то, что с Мейсона были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.

Интрига насчет того, на каких условиях Гринвуд покинет "Юнайтед" сохранялась до самого конца, но в итоге "красные дьяволы" так и не стали разрывать рассчитанный до 2025 года контракт с Мейсоном.

21-летний англичанин лишь был отправлен в аренду, причем "Юнайтед" не будет брать с "Хетафе" арендной платы.

Добавим, последний раз Гринвуд сыграл за "Юнайтед" в январе 2022. Всего на счету Мейсона 129 матчей за родной клуб, в которых он забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.


Метки аренда, Гринвуд, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хетафе

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2023 01:25

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  1. danilych89 02.09.2023 01:51 # danilych89
    рад за Гринвуда, теперь буду посматривать ла Лигу). а зп ему тоже МЮ платить будет?

    (ответить)

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