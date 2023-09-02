"Тоттенхэм" потратился на Бреннана Джонсона

"Тоттенхэм" приобрел нападающего "Ноттингем Форест" и сборной Уэльса Бреннана Джонсона.

Джонсон, выступающий на позиции флангового нападающего, заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2029 и будет выступать за "шпор" под 22-м номером.



Трансфер 22-летнего валлийца, уроженца Ноттингема и воспитанника академии "Форест", оценивается в 47.5 млн. фунтов, включая 2.5 млн. фунтов в виде бонусов.



Также "Форест" сможет получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока "Тоттенхэмом".



Джонсон сыграл каждый матч "Форест" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив восемь голов. Еще дважды Бреннан отличился в Кубке Лиги, где "лесники" достигли полуфинала.



Добавим, этим летом Джонсоном также интересовались "Челси" и "Брентфорд".