"Арсенал" отправил Локонгу в "Лутон"
Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был отправлен набираться опыта в "Лутон".
Сейчас за плечами у Локонги 34 матча, сыгранных в Премьер-Лиге за "Арсенал" и "Кристал Пэлас", где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
23-летний бельгиец, два года назад купленный "Арсеналом" у "Андерлехта", становится 12-м новичком "шляпников" в это трансферное окно.
"Это захватывающее приобретение. Он обладает большим опытом выступлений в Премьер-Лиге и отличной родословной. Я встретился с ним, и мы хорошо поговорили. Он голоден и хочет играть в футбол", — сообщил главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс.
Добавим, ранее этим летом Локонгу связывали с переходом в "Брайтон" и "Бернли".
02.09.2023 00:50
Просмотров: 196
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: