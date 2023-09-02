"Арсенал" отправил Локонгу в "Лутон"

Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был отправлен набираться опыта в "Лутон".

Сейчас за плечами у Локонги 34 матча, сыгранных в Премьер-Лиге за "Арсенал" и "Кристал Пэлас", где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



23-летний бельгиец, два года назад купленный "Арсеналом" у "Андерлехта", становится 12-м новичком "шляпников" в это трансферное окно.



"Это захватывающее приобретение. Он обладает большим опытом выступлений в Премьер-Лиге и отличной родословной. Я встретился с ним, и мы хорошо поговорили. Он голоден и хочет играть в футбол", — сообщил главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс.



Добавим, ранее этим летом Локонгу связывали с переходом в "Брайтон" и "Бернли".