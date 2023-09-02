"Юнайтед" арендовал Амрабата у "Фиорентины"

"Манчестер Юнайтед" взял в аренду до июня 2024 полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

По информации The Athletic, сезон аренды Амрабата обойдется "Юнайтед" в 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов). Также "красные дьяволы" полностью возьмут на себя зарплату Софьяна.



Если затем "Юнайтед" захочет выкупить Амрабата, то сможет сделать это по заранее оговоренной цене в размере 25 млн. евро (21.5 млн. фунтов), включая бонусы.



Амрабат с самого начала был настроен на воссоединение с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, с которым ему довелось поработать в "Утрехте", однако из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений "красные дьяволы" не смогли сразу приобрести Софьяна.



За плечами у 27-летнего Амрабата 49 матчей за сборную Марокко. Софьян сыграл каждую минуту за свою национальную команду на пути к полуфиналу ЧМ-2022 в Катаре.



В прошлом сезоне Амрабат также достиг с "Фиорентиной" финалов Кубка Италии и Лиги Конференций.



"Стать игроком "Манчестер Юнайтед" — это огромная честь. Мне пришлось запастись терпением ради этого момента, но я тот, кто всегда слушает свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты".



"Я страстный игрок, я хочу придавать эту энергию команде, и я буду стараться изо всех сил в каждом действии, которое я совершаю ради команды".



"Я точно знаю, как Эрику Тен Хагу нравится работать и что он требует от своих игроков. Его тренерские наставления помогли мне значительно вырасти как игроку ранее в моей карьере. Я знаю, что он будет использовать мои лучшие качества, чтобы я помог команде провести успешный сезон", — сообщил Амрабат.