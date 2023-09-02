"Барселона" арендовала Жоау Канселу

Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу присоединился к "Барселоне" на правах аренды.

Угодив в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии".



Сейчас Канселу снова отправляется в командировку и будет представлять "Барселону" до конца сезона 2023/24. Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.



29-летний португалец сыграл 154 матча за "Сити" после своего перехода из "Ювентуса" летом 2019, завоевав с "горожанами" семь больших трофеев.