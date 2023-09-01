Хейлунд готов сыграть против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Расмус Хейлунд готов дебютировать за клуб.

Хейлунд до сих пор не сыграл за минуты за "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов. Дело в том, что Расмус прибыл в Манчестер с травмой спины.



Однако сейчас 20-летний датчанин уже тренируется без каких-либо ограничений и имеет хорошие шансы сыграть против "Арсенала" в воскресенье.



"Да, он будет доступен. Он провел хорошую неделю тренировок, поэтому завтра будет финальная тренировка".



"Его дела идут хорошо, он хорошо реагирует на нагрузку, поэтому да, он будет доступен на воскресный матч", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага The Independent.