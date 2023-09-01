Переход Палиньи в "Баварию" сорвался

Переход полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи в "Баварию" стоимостью около 55 миллионов фунтов сорвался.

В пятницу Палинья прошел серию медицинских тестов в Мюхене и даже попозировал с футболкой "Баварии", сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Однако трансферное окно в Бундеслиге закрылось раньше, чем закроется в Премьер-Лиге, и к немецкому дедлайну "Фулхэм" не успел обзавестись другим полузащитником, поэтому теперь 28-летний португалец возвращается в Лондон.



"Фулхэм" рассматривал варианты со Скоттом Мактоминеем из "Манчестер Юнайтед" и Пьер-Эмилем Хейбьергом, но ни с тем, ни с другим у "дачников" не сложилось.



Добавим, это не единственное разочарование "Баварии" в заключительный день летнего трансферного окна. Чемпионам Бундеслиги также не удалось заполучить защитника "Челси" Трево Чалобу.