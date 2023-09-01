"Форест" приобрел капитана "Болоньи"

"Ноттингем Форест" объявил о переходе в свой клуб капитана "Болоньи" Николаса Домингеса. Сумма трансфера не разглашается.

Домингес заключил с "Форест" контракт на пять лет, а в качестве части сделки полузащитник "лесников" Ремо Фройлер перешел в противоположном направлении.



Домингес отыграл за "Болонью" три с половиной года, перебравшись в Италию из "Велес Сарсфилда".



К своим 25 годам Домингес сыграл свыше 200 матчей на клубном и международном уровнях, включая 11 за сборную Аргентины.



Домингес, выступающий на позиции центрального полузащитника, стал уже восьмым новичком команды Стива Купера этим летом.