"Форест" приобрел капитана "Болоньи"
"Ноттингем Форест" объявил о переходе в свой клуб капитана "Болоньи" Николаса Домингеса. Сумма трансфера не разглашается.
Домингес заключил с "Форест" контракт на пять лет, а в качестве части сделки полузащитник "лесников" Ремо Фройлер перешел в противоположном направлении.
Домингес отыграл за "Болонью" три с половиной года, перебравшись в Италию из "Велес Сарсфилда".
К своим 25 годам Домингес сыграл свыше 200 матчей на клубном и международном уровнях, включая 11 за сборную Аргентины.
Домингес, выступающий на позиции центрального полузащитника, стал уже восьмым новичком команды Стива Купера этим летом.
01.09.2023 20:00
Просмотров: 178
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нравится мне как Форест работает на трансферном рынке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий