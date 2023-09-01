"Форест" приобрел капитана "Болоньи"

Николас Домингес "Ноттингем Форест" объявил о переходе в свой клуб капитана "Болоньи" Николаса Домингеса. Сумма трансфера не разглашается.

Домингес заключил с "Форест" контракт на пять лет, а в качестве части сделки полузащитник "лесников" Ремо Фройлер перешел в противоположном направлении.

Домингес отыграл за "Болонью" три с половиной года, перебравшись в Италию из "Велес Сарсфилда".

К своим 25 годам Домингес сыграл свыше 200 матчей на клубном и международном уровнях, включая 11 за сборную Аргентины.

Домингес, выступающий на позиции центрального полузащитника, стал уже восьмым новичком команды Стива Купера этим летом.


Метки Болонья, Домингес, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 20:00

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