МЮ заключил однолетний контракт с Эвансом
"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с защитником Джонни Эвансом до июня 2024.
Напомним, Эванс стал свободным агентом после того, как его контракт с вылетевшим из Премьер-Лиги "Лестером" истек в конце июня.
Когда настало время выходить из отпуска и приступать к тренировкам, Эванс получил разрешение поддерживать форму на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.
35-летний североирландец быстро произвел впечатление на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, получив временный контракт на несколько недель, а теперь заключил с родным клубом постоянную сделку.
Ранее в своей карьере Эванс сыграл 198 матчей за "Юнайтед", завоевав три титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и трофей Лиги Чемпионов.
"Джонни — победитель, который познал все в игре. Эти качества бесценны для культуры, которую мы создаем здесь".
"По своему настрою и отношению к работе он не уступает никому, и Эрик со своим тренерским штабом знают, что могут положиться на него в этом сезоне при необходимости. Все мы приветствуем Джонни снова в клубе и надеемся, что он сможет развить свой успех здесь", — сообщил спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто.
01.09.2023 19:45
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