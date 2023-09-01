"Аугсбург" арендовал Тангангу у "Тоттенхэма

Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга был арендован "Аугсбургом" из Бундеслиги до конца сезона 2023/24.

"Аугсбург" будет обязан выкупить Тангангу следующим летом, если Яфет сыграет определенное количество матчей за немецкий клуб.



Танганга является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв 50 матчей за первую команду "шпор" после своего дебюта в сентябре 2019.



24-летний англичанин был игроком глубокого запаса в прошлом сезоне, а в этом не попадал в заявку "Тоттенхэма" ни на один из четырех матчей.