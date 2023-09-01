"Юнайтед" подтвердил аренду Регилона

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона на правах аренды.

"Юнайтед" был вынужден задуматься об укреплении левого фланга обороны после травм Люка Шоу с Тиреллом Маласиа и ухода Брандона Уильямса в аренду.



Не сумев договориться с "Челси" по Марку Кукурелье, "Юнайтед" переключился на Регилона, и в заключительный день летнего трансферного окна аренда Серхио была оформлена.



Как уточняет The Athletic, сделка не предусматривает арендной платы, а также опции или обязательства по выкупу. Но "Юнайтед" полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего испанца.



За свою карьеру Регилон сыграл 230 матчей за "Реал", "Севилью", "Тоттенхэм" и "Атлетико", а также шесть раз надевал футболку сборной Испании.



"Ты должен быть готов ко всему в жизни, и я не мог отвергнуть возможность представлять этот великий клуб со столь богатой историей", — сообщил Регилон.