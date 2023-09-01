Регилон готов сыграть за МЮ против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что защитник Серхио Регилон готов дебютировать за клуб в матче Премьер-Лиге против "Арсенала".

И хотя это пока не подтверждено официально, "Юнайтед" согласовал аренду Регилона до конца сезона 2023/24. Более того, Серхио уже тренируется с "красными дьяволами" и в воскресенье может выйти в стартовом составе на "Эмирейтс".



"Регилон здесь, он уже тренируется".



"Будет ли он доступен против "Арсенала"? Да".



"Он очень опытен. Поиграл за большие клубы, провел много матчей в Ла Лиге и Премьер-Лиге. У него очень хороший послужной список. Мы видели, что он может играть в энергичный футбол, и мы очень рады".



"У нас возникла проблема с Шоу и Маласиа, и я думаю, мы очень хорошо отреагировали на эту экстренную ситуацию", — цитирует Тен Хага Sky Sports.