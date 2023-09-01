"Вилла" сыграет в Лиге Конференций с АЗ, "Легией" и "Зриньски"

Лига Конференций По результатам проведенной УЕФА жеребьевки "Астон Вилла" узнала имена своих соперников на групповой стадии Лиги Конференций.

Жребий определил "Виллу" в Группу E, куда также попали голландский АЗ, польская "Легия" и боснийский "Зриньски".

Групповая стадия Лиги Конференций продлится с 21 сентября по 14 декабря. Играть "Вилле" предстоит по четвергам.

Добавим, в этом сезоне "Вилла" выступает в еврокубках впервые за 13 последних лет. В раунде плей-офф квалификации подопечные Унаи Эмери сокрушили "Хайберниан" по сумме двух матчей со счетом 8:0.

Жеребьевка Лиги Конференций сезона 2023/24


Метки Астон Вилла, жеребьевка, Лига Конференций, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 17:00

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