"Вилла" сыграет в Лиге Конференций с АЗ, "Легией" и "Зриньски"
По результатам проведенной УЕФА жеребьевки "Астон Вилла" узнала имена своих соперников на групповой стадии Лиги Конференций.
Жребий определил "Виллу" в Группу E, куда также попали голландский АЗ, польская "Легия" и боснийский "Зриньски".
Групповая стадия Лиги Конференций продлится с 21 сентября по 14 декабря. Играть "Вилле" предстоит по четвергам.
Добавим, в этом сезоне "Вилла" выступает в еврокубках впервые за 13 последних лет. В раунде плей-офф квалификации подопечные Унаи Эмери сокрушили "Хайберниан" по сумме двух матчей со счетом 8:0.
01.09.2023 17:00
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