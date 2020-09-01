Закрытие летнего трансферного окна-2023 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2023 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
01.09.2023 16:40
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Всем похуи
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The Athletic: Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья улетел в Мюнхен, чтобы перейти в "Барселону", но сделка состоится, только если "дачники" найдут замену — вроде Скотта Мактоминея из "Манчестер Юнайтед" или Пьер-Эмиля Хейбьерга из "Тоттенхэма".
В какую наxуй Барселону?!
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Молимся на то,чтобы наполи вылетел в лигу европы и Императорси было проще забрать Осимхена в следующее то. Он , кстати,тоже фанат Императорси и его кумир Дидье Дрогба. Так что,если надо будет,то надавит на руководство ,также как Энцо прошлой зимой. Бомбовый трансфер 100% будет в январе, даже не сомневаюсь
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Минобороны сообщило о результатах, достигнутых в ходе проведения СВО за период с 25 августа по 1 сентября, и о вызовах, с которыми пришлось столкнуться Армии России.
На запорожском направлении:
За неделю уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.
На южно-донецком направлении:
Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении:
В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
На купянском направлении:
Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии.
На краснолиманском направлении:
Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540-ка украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
На херсонском направлении:
За неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.
Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
Источник: https://rusvesna.su/news/1693571448
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сча ещё долбаёбы галаХера продадут за 40 шпорам и купят Рузвельта какого-нить 16 летнего с Бразилии за 30 лямов с тремя матчами в основе и без голов.
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Каких ещё люмумб купим в дэдлайн?
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Завистливые твари, вы ведь понимаете,что мы на этом не остановимся? У ФК ИМПЕРАТОРСИ будет в распоряжении ещё одно трансферное окно,чтобы успеть провернуть ещё парочку громких сделок с использованием лазеек. Так что продолжение следует,чмохи.
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Классика.
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