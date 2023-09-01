"Брайтон" одолжил Фати у "Барселоны"

Ансу Фати "Брайтон" арендовал вингера "Барселоны" и сборной Испании Ансу Фати.

Как уточняет Sky Sports, арендное соглашение по 20-летнему Фати не предусматривает опции или обязательства по выкупу.

До конца июня следующего года "Брайтон" возьмет на себя 80 процентов от зарплаты Фати в 160,000 фунтов в неделю.

Фати дебютировал за "Барселону" в августе 2019, когда ему было 16 лет. С тех пор Ансу сыграл свыше 100 матчей за испанский гранд.

В прошлом сезоне Фати сыграл 36 матчей в Ла Лиге, завоевав первый для "Барселоны" чемпионский титул за четыре последних года, а также Суперкубок Испании.

"Это замечательная сделка для нас. Уверен, Ансу поможет нам достичь новой высоты, а мы поможем ему вернуться на уровень, которого он заслуживает", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.


Метки аренда, Барселона, Брайтон, трансферы, Фати

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 16:00

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  1. kipeloff89 01.09.2023 16:21 # kipeloff89
    Матчи Барсы последнее время не смотрел и поэтому почему-то думал что Фати белый, а тут оказывается это Шон Райт-Филлипс

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