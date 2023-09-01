"Астон Вилла" арендовала Лангле

"Астон Вилла" взяла в аренду до конца сезона 2023/24 защитника "Барселоны" Клемана Лангле.

"Вилла" была вынуждена обратиться на трансферный рынок для укрепления центра обороны после того, как Тайрон Мингс получил серьезную травму колена в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



В итоге "Вилле" удалось заполучить Лангле, который прошлый сезон провел в "Тоттенхэме" на правах аренды, сыграв 35 матчей за "шпор" во всех соревнованиях.



"Я очень, очень рад оказаться здесь. Это настоящее удовольствие. Я играл против этой команды с "Тоттенхэмом" в прошлом году, и это было очень, очень сложно", — сообщил 28-летний игрок сборной Франции.