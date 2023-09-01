Представляющие Англию "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Брайтон" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Проведенная УЕФА жеребьевка определила "Ливерпуль" в Группу E — вместе с ЛАСКом, "Юнионом" и "Тулузой".



"Вест Хэм" сразится с "Олимпиакосом", "Фрайбургом" и "Бачка-Топола" в рамках Группы A.



"Брайтон" оказался в компании "Аякса", "Марселя" и АЕКа в Группе B.



Добавим, групповой этап Лиги Европы продлится с 21 сентября по 14 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24



Группа A: "Вест Хэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Фрайбург" (Германия), "Бачка Топола" (Сербия).



Группа B: "Аякс" (Голландия), "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), АЕК (Греция).



Группа C: "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Бетис" (Испания), "Спарта" (Чехия), "Арис" (Кипр).



Группа D: "Аталанта" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Штурм" (Австрия), "Ракув" (Польша).



Группа E: "Ливерпуль" (Англия), ЛАСК (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Тулуза" (Франция).



Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Ренн" (Франция), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Панатинаикос" (Греция).



Группа G: "Рома" (Италия), "Славия" (Чехия), "Шериф" (Молдавия), "Серветт" (Швейцария).



Группа H: "Байер" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), "Мольде" (Норвегия), "Хеккен" (Швеция).