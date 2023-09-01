Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24

Лига Европы Представляющие Англию "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Брайтон" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Проведенная УЕФА жеребьевка определила "Ливерпуль" в Группу E — вместе с ЛАСКом, "Юнионом" и "Тулузой".

"Вест Хэм" сразится с "Олимпиакосом", "Фрайбургом" и "Бачка-Топола" в рамках Группы A.

"Брайтон" оказался в компании "Аякса", "Марселя" и АЕКа в Группе B.

Добавим, групповой этап Лиги Европы продлится с 21 сентября по 14 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24

Группа A: "Вест Хэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Фрайбург" (Германия), "Бачка Топола" (Сербия).

Группа B: "Аякс" (Голландия), "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), АЕК (Греция).

Группа C: "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Бетис" (Испания), "Спарта" (Чехия), "Арис" (Кипр).

Группа D: "Аталанта" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Штурм" (Австрия), "Ракув" (Польша).

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), ЛАСК (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Тулуза" (Франция).

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Ренн" (Франция), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Панатинаикос" (Греция).

Группа G: "Рома" (Италия), "Славия" (Чехия), "Шериф" (Молдавия), "Серветт" (Швейцария).

Группа H: "Байер" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), "Мольде" (Норвегия), "Хеккен" (Швеция).


Метки Брайтон, Вест Хэм, жеребьевка, Ливерпуль, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 15:10

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 01.09.2023 15:24 # takernotagiver
    Лишь группа B вызывает интерес

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  2. barmaglotik 01.09.2023 15:19 # barmaglotik
    Ливерпулю можно вторым составом весь групповой этап играть

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