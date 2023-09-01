"Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Аль-Иттихад" за 150 млн. фунтов
"Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке нападающего Мохамеда Салаха.
По информации Sky Sports, предложение "Аль-Иттихада" предусматривало гарантированную сумму в 100 млн. фунтов и бонусы на 50 млн. фунтов.
"Ливерпуль" не только ответил отказом, но и дал понять своим коллегам из Саудовской Аравии, что 31-летний игрок сборной Египта не продается.
Самого Салаха "Аль-Иттихад" манил роскошным контрактом с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.
Добавим, трансферное окно для клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии открыто до 7 сентября, поэтому у "Аль-Иттихад" еще есть время на переговоры с "Ливерпулем".
01.09.2023 15:00
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По ходу хотят развести на больше денег, вот будет умора, если они новое предложение не сделают. Хотя 150 это оооооооооооооооооооооооооооооооооооооочень много за Салаха
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150 лямов сразу, без бонусов. пущай уходит Момошка.
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