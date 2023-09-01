"Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Аль-Иттихад" за 150 млн. фунтов

"Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке нападающего Мохамеда Салаха.

По информации Sky Sports, предложение "Аль-Иттихада" предусматривало гарантированную сумму в 100 млн. фунтов и бонусы на 50 млн. фунтов.



"Ливерпуль" не только ответил отказом, но и дал понять своим коллегам из Саудовской Аравии, что 31-летний игрок сборной Египта не продается.



Самого Салаха "Аль-Иттихад" манил роскошным контрактом с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.



Добавим, трансферное окно для клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии открыто до 7 сентября, поэтому у "Аль-Иттихад" еще есть время на переговоры с "Ливерпулем".