"Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Аль-Иттихад" за 150 млн. фунтов

Мохамед Салах "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке нападающего Мохамеда Салаха.

По информации Sky Sports, предложение "Аль-Иттихада" предусматривало гарантированную сумму в 100 млн. фунтов и бонусы на 50 млн. фунтов.

"Ливерпуль" не только ответил отказом, но и дал понять своим коллегам из Саудовской Аравии, что 31-летний игрок сборной Египта не продается.

Самого Салаха "Аль-Иттихад" манил роскошным контрактом с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.

Добавим, трансферное окно для клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии открыто до 7 сентября, поэтому у "Аль-Иттихад" еще есть время на переговоры с "Ливерпулем".


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 01.09.2023 15:08 # ilovemanutd
    По ходу хотят развести на больше денег, вот будет умора, если они новое предложение не сделают. Хотя 150 это оооооооооооооооооооооооооооооооооооооочень много за Салаха

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  2. bangladesh 01.09.2023 15:06 # bangladesh
    150 лямов сразу, без бонусов. пущай уходит Момошка.

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