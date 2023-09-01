Коул Палмер сменил "Сити" на "Челси"
"Челси" приобрел у "Манчестер Сити" вингера Коула Палмера.
"Сити" гарантированно получит от "Челси" за Палмера 40 миллионов фунтов, а еще 2.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
После этого трансфера траты "Челси" при Тодде Бели, который с партнерами приобрел лондонский клуб в мае 2022, превысили 1 млрд. фунтов.
Контракт 21-летнего англичанина с "Челси" рассчитан до июня 2030 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Палмер является продуктом академии "Сити", дебютировав за первую команду в сентябре 2020. В прошлом сезоне Коул сыграл 25 матчей за "горожан", сделав свой вклад в завоевание требла.
В новом сезоне Палмер отметился голами в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Мне не терпится начать. Перейти в этот клуб — это замечательное ощущение. Я перешел в "Челси", потому что этот проект выглядит хорошим и потому что здесь есть платформа, которая позволит мне показывать свои таланты. Это молодая и голодная команда, и я надеюсь, мы сможем добиться особенных вещей здесь", — сообщил Палмер.
01.09.2023 14:00
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Последние комментарии:
Сити скупают самых лучших, а их шлак скупает последние 2 года Челси. До чего докатил клуб этот америкос... только смыванием денег занимается. Купи ещё дисквалифицированного и х*й пойми на каком спорт форме находящегося очередного негра айвена тони за 80 мультов. И отдай его в аренду обратно после года за 5 млн
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После продажи Челси америкосам я чувствовал что Челси уже наверняка не будет прежним, потому что футбол не их фишка. Но настолько губить команду... при этом расходуя трансферный бюджет на несколько лет вперёд и не приобрести ни ОДНОГО топа... что ты твориш боулинг? Он с*ка не дружит мозгом. Приглашай нормального спортдира, пусть он тогда выбирает вектор развития клуба, трансферную политику. Оказывается арабы существенно умнее в футболе чем америкосы. У них есть страсть, жажда к победе огромное, головой дружат, если сами не разберутся то пригласят самых лучших кто разбирается на этом деле. Браво арабы, браво сити! А нам придётся наблюдать как наша любимая команда тонет с перспектиными молокососами и неграми-лентяими при наших глазах...
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странная продажа от Сити
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Императорси!!!!!!!!!!!!!!
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Очередной блестящий трансфер ФК ИМПЕРАТОРСИ. Палмер = Роббен + Перишич
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КОРОЛЬ!!!
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Наxyя?!
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