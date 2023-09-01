Коул Палмер сменил "Сити" на "Челси"

"Челси" приобрел у "Манчестер Сити" вингера Коула Палмера.

"Сити" гарантированно получит от "Челси" за Палмера 40 миллионов фунтов, а еще 2.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



После этого трансфера траты "Челси" при Тодде Бели, который с партнерами приобрел лондонский клуб в мае 2022, превысили 1 млрд. фунтов.



Контракт 21-летнего англичанина с "Челси" рассчитан до июня 2030 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Палмер является продуктом академии "Сити", дебютировав за первую команду в сентябре 2020. В прошлом сезоне Коул сыграл 25 матчей за "горожан", сделав свой вклад в завоевание требла.



В новом сезоне Палмер отметился голами в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.



"Мне не терпится начать. Перейти в этот клуб — это замечательное ощущение. Я перешел в "Челси", потому что этот проект выглядит хорошим и потому что здесь есть платформа, которая позволит мне показывать свои таланты. Это молодая и голодная команда, и я надеюсь, мы сможем добиться особенных вещей здесь", — сообщил Палмер.