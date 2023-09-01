"Сити" купил Матеуша Нунеша у "Вулверхэмптона"

Матеуш Нунеш "Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Матеуша Нунеша.

Нунеш заключил с "Сити" контракт на пять лет и стал четвертым новичком "горожан" в это трансферное окно после Йошко Гвардиола, Матео Ковачича и Жереми Доку.

BBC оценивает трансфер Нунеша в 53 миллиона фунтов. При этом "Сити" будет обязан поделиться 10 процентами с "Вулверхэмптоном" от последующей перепродажи игрока.

Таким образом, Нунеш покинул "Молинью" после всего одного сезона — год назад "Вулверхэмптон" приобрел Матеуша у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 38 млн. фунтов.

"Я не мог отказаться от возможности поработать с Пепом Гвардиолой, одним из величайших тренеров всех времен, и с некоторыми из лучших игроков в мире".

"Я научился столь ногому за свой сезон в "Вулверхэмптоне", и я хочу продолжать совершенствоваться в Премьер-Лиге — дивизионе, который заставляет меня играть в свою лучшую игру", — сообщил 25-летний португалец.

Матеуш Нунеш


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, Нунеш, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 13:20

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 01.09.2023 13:38 # takernotagiver
    Мешки?

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  2. liverpo0ol 01.09.2023 13:33 # liverpo0ol
    Он ногой научился всему многого за сезон

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  3. kipeloff89 01.09.2023 13:26 # kipeloff89
    Есть кто кому не похуй на этот трансфер? Отпишитесь тут и можем на главную трансфер Палмера в Императорси ставить

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