"Сити" купил Матеуша Нунеша у "Вулверхэмптона"
"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Матеуша Нунеша.
Нунеш заключил с "Сити" контракт на пять лет и стал четвертым новичком "горожан" в это трансферное окно после Йошко Гвардиола, Матео Ковачича и Жереми Доку.
BBC оценивает трансфер Нунеша в 53 миллиона фунтов. При этом "Сити" будет обязан поделиться 10 процентами с "Вулверхэмптоном" от последующей перепродажи игрока.
Таким образом, Нунеш покинул "Молинью" после всего одного сезона — год назад "Вулверхэмптон" приобрел Матеуша у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 38 млн. фунтов.
"Я не мог отказаться от возможности поработать с Пепом Гвардиолой, одним из величайших тренеров всех времен, и с некоторыми из лучших игроков в мире".
"Я научился столь ногому за свой сезон в "Вулверхэмптоне", и я хочу продолжать совершенствоваться в Премьер-Лиге — дивизионе, который заставляет меня играть в свою лучшую игру", — сообщил 25-летний португалец.
01.09.2023 13:20
Просмотров: 495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мешки?
(ответить)
Он ногой научился всему многого за сезон
(ответить)
Есть кто кому не похуй на этот трансфер? Отпишитесь тут и можем на главную трансфер Палмера в Императорси ставить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий