"Сити" купил Матеуша Нунеша у "Вулверхэмптона"

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Матеуша Нунеша.

Нунеш заключил с "Сити" контракт на пять лет и стал четвертым новичком "горожан" в это трансферное окно после Йошко Гвардиола, Матео Ковачича и Жереми Доку.



BBC оценивает трансфер Нунеша в 53 миллиона фунтов. При этом "Сити" будет обязан поделиться 10 процентами с "Вулверхэмптоном" от последующей перепродажи игрока.



Таким образом, Нунеш покинул "Молинью" после всего одного сезона — год назад "Вулверхэмптон" приобрел Матеуша у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 38 млн. фунтов.



"Я не мог отказаться от возможности поработать с Пепом Гвардиолой, одним из величайших тренеров всех времен, и с некоторыми из лучших игроков в мире".



"Я научился столь ногому за свой сезон в "Вулверхэмптоне", и я хочу продолжать совершенствоваться в Премьер-Лиге — дивизионе, который заставляет меня играть в свою лучшую игру", — сообщил 25-летний португалец.



