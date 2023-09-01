Саутгейт рассказал о реакции Стерлинга на невызов в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что вингер "Челси" Рахим Стерлинг остался расстроен невызовом в национальную команду.

27-летний Стерлинг в хорошей форме начал новый сезон, отметившись двумя голами в Премьер-Лиге, однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить вызов в английскую сборную на матчи против Украины и Шотландии.



Саутгейт лично позвонил Стерлингу, чтобы объяснить свое решение, и Рахима это очень расстроило. По словам Гарета, он просто не мог отцепить никого из игроков, которые проявили себя с лучшей стороны во время предыдущей международной паузы.



"Это решение не основано на первых трех матчах, которые он сыграл".



"Я был очень доволен группой, которую мы собрали в июне, и ты не можешь продолжать добавлять игроков в состав".



"На его позиции есть конкуренция, и он, конечно, хочет снова получить вызов".



"Это было сложное решение, и Рахим остался не слишком им доволен. Я бы и не ожидал другого. Я понимаю, почему из этого делают громкую историю, но на этом участке поля у нас огромная конкуренция", — цитирует Саутгейта Daily Star.