"Юнайтед" приобрел Алтая Байындыра

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Фенербахче" Алтая Байындыра.

Байындыр заключил с "Юнайтед" контракт на четыре года с опцией продления на пятый. Трансфер Алтая оценивается в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).



К своим 25 годам Байындыр сыграл 166 официальных матчей, сохранив ворота на замке 53 раза.



В прошлом сезоне "Фенербахче" завоевал Кубок Турции и финишировал вторым в турецком первенстве, и Байындыр сделал большой вклад в этот успех.



На "Олд Траффорд" Байындыр заменит Дина Хендерсона, который накануне был продан в "Кристал Пэлас" за 20 млн. фунтов, и будет страховать первого номера "Юнайтед" Андре Онана.



"Присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и стать первым турецким игроком в истории этого невероятного клуба — это огромная честь".



"Я страстно желаю успеха, и я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этой особенной группе игроков реализовать свои амбиции".



"Не могу дождаться, когда начну работать со столь опытной вратарской группой. Мы будем поддерживать друг друга и поднимать стандарты каждый день, чтобы каждый из нас был готов проявить себя, когда потребуется", — сообщил Байындыр.



