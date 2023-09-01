"Юнайтед" приобрел Алтая Байындыра

Эрик Тен Хаг и Алтай Байындыр "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Фенербахче" Алтая Байындыра.

Байындыр заключил с "Юнайтед" контракт на четыре года с опцией продления на пятый. Трансфер Алтая оценивается в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).

К своим 25 годам Байындыр сыграл 166 официальных матчей, сохранив ворота на замке 53 раза.

В прошлом сезоне "Фенербахче" завоевал Кубок Турции и финишировал вторым в турецком первенстве, и Байындыр сделал большой вклад в этот успех.

На "Олд Траффорд" Байындыр заменит Дина Хендерсона, который накануне был продан в "Кристал Пэлас" за 20 млн. фунтов, и будет страховать первого номера "Юнайтед" Андре Онана.

"Присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и стать первым турецким игроком в истории этого невероятного клуба — это огромная честь".

"Я страстно желаю успеха, и я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этой особенной группе игроков реализовать свои амбиции".

"Не могу дождаться, когда начну работать со столь опытной вратарской группой. Мы будем поддерживать друг друга и поднимать стандарты каждый день, чтобы каждый из нас был готов проявить себя, когда потребуется", — сообщил Байындыр.

Алтай Байындыр


Метки Байындыр, Манчестер Юнайтед, трансферы, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 12:00

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  1. gerrard08 01.09.2023 13:41 # gerrard08
    Мда, продали топового воспитанника, паспортиста + отпустили легенду, которая на своем горбу тащила клуб годами, на чсвшного и токсичного типа + вообще хер пойми кого.
    Еще и в лютый минус ушли.

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  2. slavaukraine 01.09.2023 13:40 # slavaukraine
    Через 2-3 месяца будет основным кипером, скриньте, топ покупка, конечно

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  3. slava-man-utd 01.09.2023 12:55 # slava-man-utd
    Продали второго вратаря пока он был в цене, купили нахаляву запасного воротчика. Изи бабки. Учитесь тупоголовые мешки

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  4. superperez101 01.09.2023 12:55 # superperez101
    вот и у юнайтед появился свой чуквуэмека

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  5. ruchinski 01.09.2023 12:50 # ruchinski
    отпускают своего воспитанника, а в место него берут нонейма за 5кк.
    все что нужно знать о уровне менеджмента севенчестера. ТенХагу не позавидуешь, но человек знал куда шел.

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  6. shearer1 01.09.2023 12:41 # shearer1
    Он из Алтая?
    Как и Шойгу?
    Тогда до свидос

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