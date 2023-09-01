"Юнайтед" приобрел Алтая Байындыра
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Фенербахче" Алтая Байындыра.
Байындыр заключил с "Юнайтед" контракт на четыре года с опцией продления на пятый. Трансфер Алтая оценивается в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).
К своим 25 годам Байындыр сыграл 166 официальных матчей, сохранив ворота на замке 53 раза.
В прошлом сезоне "Фенербахче" завоевал Кубок Турции и финишировал вторым в турецком первенстве, и Байындыр сделал большой вклад в этот успех.
На "Олд Траффорд" Байындыр заменит Дина Хендерсона, который накануне был продан в "Кристал Пэлас" за 20 млн. фунтов, и будет страховать первого номера "Юнайтед" Андре Онана.
"Присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и стать первым турецким игроком в истории этого невероятного клуба — это огромная честь".
"Я страстно желаю успеха, и я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этой особенной группе игроков реализовать свои амбиции".
"Не могу дождаться, когда начну работать со столь опытной вратарской группой. Мы будем поддерживать друг друга и поднимать стандарты каждый день, чтобы каждый из нас был готов проявить себя, когда потребуется", — сообщил Байындыр.
01.09.2023 12:00
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Мда, продали топового воспитанника, паспортиста + отпустили легенду, которая на своем горбу тащила клуб годами, на чсвшного и токсичного типа + вообще хер пойми кого.
Еще и в лютый минус ушли.
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Через 2-3 месяца будет основным кипером, скриньте, топ покупка, конечно
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Продали второго вратаря пока он был в цене, купили нахаляву запасного воротчика. Изи бабки. Учитесь тупоголовые мешки
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вот и у юнайтед появился свой чуквуэмека
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отпускают своего воспитанника, а в место него берут нонейма за 5кк.
все что нужно знать о уровне менеджмента севенчестера. ТенХагу не позавидуешь, но человек знал куда шел.
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Он из Алтая?
Как и Шойгу?
Тогда до свидос
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