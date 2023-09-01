Ориги направляется в Англию
Нападающий "Милана" Дивок Ориги сегодня прилетает в Англию, но с новым клубом пока не определился.
Ориги только летом 2022 покинул Премьер-Лигу, отправившись свободным агентом из "Ливерпуля" в "Милан".
По информации Sky Sports, сейчас представители Ориги договариваются о возвращении своего клиента в английский футбол, контактируя с "Бернли" и "Ноттингем Форест".
В пятницу днем Ориги лично прибудет в Англию, однако к 28-летнему бельгийцу существует интерес и из-за пределов Премьер-Лиги.
Контракт Ориги с "Миланом" действителен еще три года, и ожидается, что "россонери" отпустят Дивока только на правах аренды.
01.09.2023 11:00
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Легенда
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Давай в Челси xyль, позориться так позориться до конца.
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Ебанутые такого топаря отпускают
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