Ориги направляется в Англию

Дивок Ориги Нападающий "Милана" Дивок Ориги сегодня прилетает в Англию, но с новым клубом пока не определился.

Ориги только летом 2022 покинул Премьер-Лигу, отправившись свободным агентом из "Ливерпуля" в "Милан".

По информации Sky Sports, сейчас представители Ориги договариваются о возвращении своего клиента в английский футбол, контактируя с "Бернли" и "Ноттингем Форест".

В пятницу днем Ориги лично прибудет в Англию, однако к 28-летнему бельгийцу существует интерес и из-за пределов Премьер-Лиги.

Контракт Ориги с "Миланом" действителен еще три года, и ожидается, что "россонери" отпустят Дивока только на правах аренды.


Метки Бернли, Милан, Ноттингем Форест, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 11:00

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  1. liverpool888 01.09.2023 11:56 # liverpool888
    Легенда

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  2. chelsea88 01.09.2023 11:35 # chelsea88
    Давай в Челси xyль, позориться так позориться до конца.

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  3. largo-winch 01.09.2023 11:22 # largo-winch
    Ебанутые такого топаря отпускают

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