Ориги направляется в Англию

Нападающий "Милана" Дивок Ориги сегодня прилетает в Англию, но с новым клубом пока не определился.

Ориги только летом 2022 покинул Премьер-Лигу, отправившись свободным агентом из "Ливерпуля" в "Милан".



По информации Sky Sports, сейчас представители Ориги договариваются о возвращении своего клиента в английский футбол, контактируя с "Бернли" и "Ноттингем Форест".



В пятницу днем Ориги лично прибудет в Англию, однако к 28-летнему бельгийцу существует интерес и из-за пределов Премьер-Лиги.



Контракт Ориги с "Миланом" действителен еще три года, и ожидается, что "россонери" отпустят Дивока только на правах аренды.