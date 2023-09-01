Холанд: "Мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня"

Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что ему нравится, когда главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола кричит на него.

Накануне вечером Холанд был признан Игроком Года по версии УЕФА, и эта награда призвана отметить сверхуспешный дебютный сезон Эрлинга за "Сити".



23-летний норвежец забил 52 гола в 53 матчах за "Сити" с учетом всех соревнований, сделав с "горожанами" требл.



Новый же сезон начался для Холанда с того, что Гвардиола отчитал своего подопечного уже в перерыве матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли", прямо перед видеокамерами, но Эрлинг не жалуется, хотя и побаивается своего наставника, равно как и своего отца Альф-Инге.



"Хороший вопрос. Должен сказать, порой Пеп может быть немного устрашающим. Но мой отец тоже может быть немного устрашающим".



"Как бы то ни было, мне нравится, когда Пеп кричит на меня, потому что он пытается положить мне в голову нечто, чего, как ему кажется, там нет".



"Поэтому мне нравится это, и я совершенно не жалуюсь — он просто хочет сделать меня более классным футболистом. Я совершенно не жалуюсь".



"Мы с моим отцом много спорим, но у нас есть и хорошие моменты, поэтому я тоже совершенно не жалуюсь", — сообщил Холанд talkSPORT.