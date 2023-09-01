Саутгейт объяснил вызов Хендерсона в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение вызвать уехавшего в Саудовскую Аравию полузащитника Джордана Хендерсона в национальную команду.

Накануне 33-летний Хендерсон был назван среди 26 игроков, приглашенных в сборную Англии на матчи против Украины и Шотландии.



Хендерсон лишь несколько недель назад покинул "Ливерпуль" и отправился в "Аль-Иттифак" на зарплату в 700,000 фунтов в неделю, однако Саутгейт считает, что это не повод для него, чтобы отказываться от проверенного игрока.



"Я даже не знаю, каким аргументом является мораль, потому что многие наши индустрии завязаны на саудовских инвестициях. Учитывая ситуация с Россией, мы в значительной степени зависим от Саудовской Аравии в плане нефти. Они инвестировали в столь многие британские индустрии, но я не слышу никаких возмущений на этот счет. Выделяют только футбол".



"Отношение к ЛГБТ в их стране — это религиозная вещь. Очень сложно осмыслить все это, но до тех пор, пока кто-нибудь не скажет мне, что я не могу вызывать выступающих в других странах игроков..."



"Моя работа — определять состав команды. Я не думаю, что ты можешь определять состав команды, имея предвзятое отношение к тому, где игроки могут играть. Некоторые вопросы вводят меня в ступор. Вы говорите о составе футбольной команды, но впадаете в обсуждение сложных политических ситуаций, а это не мое дело. Мы стараемся изо всех сил".



"Когда Джордан позвонил мне насчет возможного перехода, мы поговорили по душам. Я сказал: "Ты же понимаешь, что нам придется выставлять тебя против игроков, которые играют в других лигах и на другом уровне". Давайте просто посмотрим, как это будет".



"Думаю, он понимал, что, принимая это решение, навлечет на себя определенную критику. Я не думаю, что он настолько наивен, чтобы думать иначе. Есть вопросы, на которые он должен ответить. Я практически уверен, что его жизненные ценности не изменились", — цитирует Саутгейта The Guardian.