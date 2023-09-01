Чалоба не перейдет в "Баварию"

Трево Чалоба Защитник "Челси" Трево Чалоба не перейдет в "Баварию" в это трансферное окно.

Проводив в "Интер" Бенжамена Павара, главный тренер "Баварии" Томас Тухель выразил желание восполнить эту потерю с помощью Чалобы, которого он знает по периоду своей работы в "Челси".

Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что "Баварии" и "Челси" не удалось договориться, потому что чемпионы Бундеслиги лишь хотели арендовать Чалобу.

"Челси" в свою очередь готов рассмотреть предложения по 24-летнему англичанину только насчет постоянного трансфера.

"Бавария" по-прежнему хочет подписать защитника и сейчас вернулась к варианту с Армелем Белла-Кочапом из "Саутгемптона".


Метки Бавария, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 01.09.2023 08:16 # blueswin
    если игроку 24-28 лет, в аренде нет смысла, пустая трата времени и ресурсов, нужно продавать

    (ответить)

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