"Фулхэм" ищет замену Палинье

"Фулхэм" рассматривает Скотта Мактоминея из "Манчестер Юнайтед" и Пьер-Эмиля Хейбьерга из "Тоттенхэма" на замену своему полузащитнику Жоау Палинье, который стал целью для "Баварии".

Накануне "Бавария" согласилась продать Райана Гравенберха в "Ливерпуль", сразу определив Палинью в качестве замены.



По информации Sky Sport Germany, "Бавария" готова заплатить до 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) за Палинью, который год назад был куплен "Фулхэмом" у "Спортинга" за 20 млн. фунтов.



Сам Палинья хочет присоединиться к "Баварии" и ждет сигнала, чтобы вылететь в Мюнхен, поэтому "Фулхэм" спешно ищет замену 28-летнему португальцу.



Если верить Sky Sports, "Фулхэм" уже установил контакт с "Юнайтед" насчет Мактоминея, которого "красные дьяволы" отказались продать в "Вест Хэм" за 30 млн. фунтов ранее этим летом.



Также на радаре у "дачников" находятся Хейбьерг из "Тоттенхэма" и Юссуф Фофана из "Монако".