"Аль-Иттихад" готов заплатить 150 млн. фунтов за Салаха

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов заплатить 150 миллионов фунтов "Ливерпулю" за нападающего Мохамеда Салаха.

По информации The Telegraph, "Аль-Иттихад" действительно надеется переманить Салаха до закрытия своего трансферного окна 7 сентября.

"Аль-Иттихад", ранее этим летом подписавший Нголо Канте и Карима Бензема, пока не выдвигал свое предложение "Ливерпулю", работая через посредников.

И если лагерь Салаха обнадеживающим образом отреагировал на интерес "Аль-Иттихада", то со стороны "Ливерпуля" саудиты пока не встретили никакого энтузиазма.

На пресс-конференции в прошлую пятницу Юрген Клопп прямо сказал, что исключает продажу Салаха, поэтому в данный момент сложно представить, что "Ливерпуль" пойдет против воли своего главного тренера.

Добавим, сумма в 150 млн. фунтов сделала бы Салаха рекордным трансфером в истории Премьер-Лиги.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1376

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  1. liverpo0ol 01.09.2023 07:36 # liverpo0ol
    Продать, вдруг Майонез заиграет. Да даже если не Майонез то впереди есть полный Гакпо Диаз Жопа в общем будет кому забивать.

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  2. gunnerlove 01.09.2023 06:57 # gunnerlove
    Нужно продавать

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  3. bangladesh 01.09.2023 06:05 # bangladesh
    ЗА-БИ-РАЙ-ТЕ

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