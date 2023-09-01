"Аль-Иттихад" готов заплатить 150 млн. фунтов за Салаха

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов заплатить 150 миллионов фунтов "Ливерпулю" за нападающего Мохамеда Салаха.

По информации The Telegraph, "Аль-Иттихад" действительно надеется переманить Салаха до закрытия своего трансферного окна 7 сентября.



"Аль-Иттихад", ранее этим летом подписавший Нголо Канте и Карима Бензема, пока не выдвигал свое предложение "Ливерпулю", работая через посредников.



И если лагерь Салаха обнадеживающим образом отреагировал на интерес "Аль-Иттихада", то со стороны "Ливерпуля" саудиты пока не встретили никакого энтузиазма.



На пресс-конференции в прошлую пятницу Юрген Клопп прямо сказал, что исключает продажу Салаха, поэтому в данный момент сложно представить, что "Ливерпуль" пойдет против воли своего главного тренера.



Добавим, сумма в 150 млн. фунтов сделала бы Салаха рекордным трансфером в истории Премьер-Лиги.