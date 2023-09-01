"Аль-Иттихад" готов заплатить 150 млн. фунтов за Салаха
"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов заплатить 150 миллионов фунтов "Ливерпулю" за нападающего Мохамеда Салаха.
По информации The Telegraph, "Аль-Иттихад" действительно надеется переманить Салаха до закрытия своего трансферного окна 7 сентября.
"Аль-Иттихад", ранее этим летом подписавший Нголо Канте и Карима Бензема, пока не выдвигал свое предложение "Ливерпулю", работая через посредников.
И если лагерь Салаха обнадеживающим образом отреагировал на интерес "Аль-Иттихада", то со стороны "Ливерпуля" саудиты пока не встретили никакого энтузиазма.
На пресс-конференции в прошлую пятницу Юрген Клопп прямо сказал, что исключает продажу Салаха, поэтому в данный момент сложно представить, что "Ливерпуль" пойдет против воли своего главного тренера.
Добавим, сумма в 150 млн. фунтов сделала бы Салаха рекордным трансфером в истории Премьер-Лиги.
01.09.2023 06:00
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Продать, вдруг Майонез заиграет. Да даже если не Майонез то впереди есть полный Гакпо Диаз Жопа в общем будет кому забивать.
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Нужно продавать
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ЗА-БИ-РАЙ-ТЕ
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