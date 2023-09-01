"Вилла" вышла в групповую стадию Лиги Конференций
Повторно разгромив "Хайберниан", "Астон Вилла" ворвалась в групповую стадию Лиги Конференций.
Неделю назад "Вилла" отпраздновала победу 0:5 в Эдинбурге, сделав формальностью ответную встречу раунда плей-офф квалификации.
Несмотря на это, подопечные Унаи Эмери должным образом настроились на домашний матч и одержали победу со счетом 3:0 благодаря голам Джона Дурана, Леона Бэйли и героя первой встречи Мэтти Кэша.
Таким образом, теперь "Вилла" находится в ожидании жеребьевки, назначенной на пятницу.
"Астон Вилла" (Англия) — "Хайберниан" (Шотландия) – 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 8:0
Голы: Дуран 11, Бэйли 34, Кэш 61.
01.09.2023 01:40
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