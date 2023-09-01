"Вилла" вышла в групповую стадию Лиги Конференций

Повторно разгромив "Хайберниан", "Астон Вилла" ворвалась в групповую стадию Лиги Конференций.

Неделю назад "Вилла" отпраздновала победу 0:5 в Эдинбурге, сделав формальностью ответную встречу раунда плей-офф квалификации.



Несмотря на это, подопечные Унаи Эмери должным образом настроились на домашний матч и одержали победу со счетом 3:0 благодаря голам Джона Дурана, Леона Бэйли и героя первой встречи Мэтти Кэша.



Таким образом, теперь "Вилла" находится в ожидании жеребьевки, назначенной на пятницу.



"Астон Вилла" (Англия) — "Хайберниан" (Шотландия) – 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 8:0



Голы: Дуран 11, Бэйли 34, Кэш 61.