"Форест" купил Мурильо у "Коринтианса"

"Ноттингем Форест" приобрел центрального защитника "Коринтианса" Мурильо стоимостью 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов), включая бонусы.

Мурильо заключил контракт, который связал его будущее с "Форест" до июня 2028. Выступать за "лесников" 21-летний будет под 40-м номером.



Мурильо находился в системе "Коринтианса" с 2019 года, дебютировав за первую команду только в апреле. С тех пор защитник сыграл 20 матчей, включая 13 в бразильском первенстве.



Мурильо заслужил репутацию мощного игрока с выдающимися физическими данными, который комфортно чувствует себя с мячом.



Адаптироваться на "Сити Граунд" Мурильо помогут его соотечественники Фелипе, Данило и Андрей Сантос.



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире, поэтому мне не терпится проверить себя и стараться изо всех сил ради этого клуба", — сообщил Мурильо.