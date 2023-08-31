УЕФА назвал Холанда Игроком Года, Гвардиолу — Тренером Года

Представляющие "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола были признаны Игроком Года и Тренером Года, соответственно, по версии УЕФА.

В прошлом сезоне "Сити" удалось повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед" из кампании 1998/99, оформив требл.



Огромный вклад в этот успех сделал Холанд, который забил 52 гола в 53 матчах за "горожан" на пути к победам в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



Холанд стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов, забив 12 голов — на четыре больше, чем ближайший преследователь в лице Мохамеда Салаха из "Ливерпуля"



В борьбе за престижную награду Холанд опередил одноклубника Кевина Де Брюйне и экс-звезду ПСЖ Лионеля Месси. В проведенном УЕФА голосовании 23-летний норвежец набрал 352 балла против 227 у Месси и 225 у Де Брюйне.



А 52-летний Гвардиола, который впервые выиграл Лигу Чемпионов для "Сити" и впервые для себя после своего ухода из "Барселоны", стал Тренером Года.



В голосовании Гвардиола (602 балла) оставил далеко позади экс-наставника "Наполи" Лучано Спаллетти (252) и главного тренера "Интера" Симоне Индзаги (84).



