"Пэлас" купил Дина Хендерсона у "Юнайтед"

Дин Хендерсон "Кристал Пэлас" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дина Хендерсона.

Хендерсон заключил с "Пэлас" контракт до 2028 года и стал третьим новичком команды Роя Ходжсона этим летом после Джефферсона Лерма и Матеуса Франки.

The Athletic оценивает трансфер 26-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Хендерсон является продуктом академии "Юнайтед", за первую команду "красных дьяволов" сыграв 29 матчей, причем последний из них датируется февралем 2022.

Прошлый сезон Хендерсон провел в аренде в "Ноттингем Форест", а до этого с успехом выступал за "Шеффилд Юнайтед". Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол на уровне Премьер-Лиги, Дин отказался мириться с ролью запасного голкипера в родном клубе.

"Я абсолютно доволен, и я в восторге оказаться здесь. Мне не терпится начать. Этот клуб обладает отличными фанатами и многими игроками топ-уровня, которые голодны до успеха. Здесь кое-что создается, и я правда хочу быть частью этого", — сообщил Хендерсон.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 22:00

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  1. high-malvern 31.08.2023 22:44 # high-malvern
    Счастливое лицо человека, покинувшего МЮ.

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  2. narcot 31.08.2023 22:24 # narcot
    а сами с черножопым бартезом))

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  3. os 31.08.2023 22:11 # os
    Как бы он и тут на банку не сел... Джонстон как минимум хороший воротчик и в сборную вызывается. Странное конечно решение, что со стороны игрока, что со стороны МЮ.

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  4. quavo 31.08.2023 22:10 # quavo
    Дебилы баля, хендерсон явно баще гавнаны

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