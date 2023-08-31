"Пэлас" купил Дина Хендерсона у "Юнайтед"

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дина Хендерсона.

Хендерсон заключил с "Пэлас" контракт до 2028 года и стал третьим новичком команды Роя Ходжсона этим летом после Джефферсона Лерма и Матеуса Франки.



The Athletic оценивает трансфер 26-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Хендерсон является продуктом академии "Юнайтед", за первую команду "красных дьяволов" сыграв 29 матчей, причем последний из них датируется февралем 2022.



Прошлый сезон Хендерсон провел в аренде в "Ноттингем Форест", а до этого с успехом выступал за "Шеффилд Юнайтед". Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол на уровне Премьер-Лиги, Дин отказался мириться с ролью запасного голкипера в родном клубе.



"Я абсолютно доволен, и я в восторге оказаться здесь. Мне не терпится начать. Этот клуб обладает отличными фанатами и многими игроками топ-уровня, которые голодны до успеха. Здесь кое-что создается, и я правда хочу быть частью этого", — сообщил Хендерсон.