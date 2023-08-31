"Ливерпуль" согласовал покупку Гравенберха

Райан Гравенберх "Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

По информации Sky Sports, "Бавария" согласилась отпустить Гравенберха в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).

Уже этим вечером Райан вылетает в Ливерпуль, чтобы в пятницу пройти медобследование и заключить с мерсисайдским клубом контракт на пять лет.

Гравенберх не принимал участия в тренировке "Баварии" в четверг, ожидая зеленого света на переход в "Ливерпуль".

21-летний голландец станет четвертым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.

Сама "Бавария" приобрела Гравенберха только год назад у "Аякса" за 20 млн. фунтов, включая бонусы. При этом клубу из Амстердама полагается 7.5 процентов от сделки чемпионов Бундеслиги с "Ливерпулем".


Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 21:50

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  1. gary47 31.08.2023 22:58 # gary47
    Жаль, не уболтали немцев на более скромную сумму.

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  2. abrec 31.08.2023 22:03 # abrec
    Вот и топчики подъехали

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  3. electric 31.08.2023 22:02 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. high-malvern 31.08.2023 21:54 # high-malvern
    Гениальная сделка для Баварии :)

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