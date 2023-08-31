"Ливерпуль" согласовал покупку Гравенберха
"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.
По информации Sky Sports, "Бавария" согласилась отпустить Гравенберха в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).
Уже этим вечером Райан вылетает в Ливерпуль, чтобы в пятницу пройти медобследование и заключить с мерсисайдским клубом контракт на пять лет.
Гравенберх не принимал участия в тренировке "Баварии" в четверг, ожидая зеленого света на переход в "Ливерпуль".
21-летний голландец станет четвертым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.
Сама "Бавария" приобрела Гравенберха только год назад у "Аякса" за 20 млн. фунтов, включая бонусы. При этом клубу из Амстердама полагается 7.5 процентов от сделки чемпионов Бундеслиги с "Ливерпулем".
31.08.2023 21:50
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Последние комментарии:
Жаль, не уболтали немцев на более скромную сумму.
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Вот и топчики подъехали
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КНЯЗИ!!!
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Гениальная сделка для Баварии :)
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