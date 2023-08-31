"Ливерпуль" согласовал покупку Гравенберха

"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

По информации Sky Sports, "Бавария" согласилась отпустить Гравенберха в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).



Уже этим вечером Райан вылетает в Ливерпуль, чтобы в пятницу пройти медобследование и заключить с мерсисайдским клубом контракт на пять лет.



Гравенберх не принимал участия в тренировке "Баварии" в четверг, ожидая зеленого света на переход в "Ливерпуль".



21-летний голландец станет четвертым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.



Сама "Бавария" приобрела Гравенберха только год назад у "Аякса" за 20 млн. фунтов, включая бонусы. При этом клубу из Амстердама полагается 7.5 процентов от сделки чемпионов Бундеслиги с "Ливерпулем".