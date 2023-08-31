Люк Шоу пропустит 10 недель

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит более двух месяцев с травмой бедра.

"Юнайтед" сообщил о травме мышечного характера у Шоу после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 19 августа.



Поскольку Тирелл Маласиа тоже находится в лазарете, а Брандон Уильямс был арендован "Ипсвичем", "Юнайтед" был вынужден обратиться на трансферный рынок для укрепления левого фланга обороны.



Изначально "Юнайтед" пытался договориться насчет Марка Кукурельи из "Челси", но не смог согласовать арендную плату.



По информации BBC, сейчас "красные дьяволы" находятся на пороге сделки по аренде Серхио Регилона из "Тоттенхэма".



Что касается Шоу, то его отсутствие, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, продлится аж 10 недель. Таким образом, Люк рискует вернуться к выступлениям за "Юнайтед" уже зимой.